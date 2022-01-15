Video Yaşam Arjantin’de gergedan böceği istilası | Video
Arjantin’de gergedan böceği istilası | Video

Arjantin’de gergedan böceği istilası | Video

15.01.2022 | 23:40

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Arjantin’de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle La Pampa eyaletinde dört kenti binlerce gergedan böceği istila etti.

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