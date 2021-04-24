Arjantin’de vahşet! Kız arkadaşının fotoğrafını beğenen adama 11 el ateş etti… O anlar anbean kamerada | Video

Arjantin'de bir kişi, kız arkadaşının sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı beğenen şahsa 11 el ateş ederken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralanan Di Bella’nın ise hala hastanede olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.