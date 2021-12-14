Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Vezirhan'dan Bilecik istikametine seyir halinde bulunan Turgay Arabacı idaresindeki otomobile, Şeyh Edebali Üniversitesi mevkii Ulu Çınar Camii önünde bulunan kavşaktan dönmek isteyen İsmail Gümüş yönetimindeki araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turgay Arabacı idaresindeki araç takla atarak orta refüje devrildi. Yaşanan kazada yaralanan araç sürücüsü Turgay Arabacı, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Plakası düşen diğer araç sürücüsü İsmail Gümüş'ün ise kazadan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
"Yolu temizlerken plakayı bulduk"
Turgay Arabacı'nın babası Muhlis Arabacı, kazayla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Benim oğlum aşağıdan geliyor Vezirhan tarafından. Diğer araçta karşı şeritten gelip direkt önüne fırlıyor ve vuruyor. Yandan vurduktan sonra araç takla atıyor. Ama vuran araç durmuyor hiç ve kaçıyor. Plakasını da burada düşürmüş. Yolu temizlerken plakasını bulduk." ifadelerine yer verdi.
Diğer yandan, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.