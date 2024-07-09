Arkadaş cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi | Video
Denizli’de parkta oturan arkadaş grubunun arasında çıkan tartışmada işlenen cinayetin zanlısı ve yanındakiler adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı adliye girişinde kendisini bekleyen ailesine “Ben suçsuzum, dik durun” demesi dikkat çekti.
CİNAYET ZANLISINDAN İLGİNÇ SÖZLER: "BEN SUÇSUZUM"
Osman Petem'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından dün Çakmak Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Petem defnedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye girişleri sırasında aile üyelerini gören Hasan Hüseyin K.'nın sözleri ise dikkat çekti. Kendisine yönelen ailesine Hasan Hüseyin K., "Ben suçsuzum, dik durun. Babama sahip çıkın" diyerek seslendi.
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