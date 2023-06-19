Arkadaşı boğulan gencin kurtarıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 19.06.2023 | 11:35 Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 17 yaşında bir kişinin boğulduğu olayda, itfaiye ekiplerinin boğulan kişinin arkadaşını kurtardığı görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahta ilçesi Cendere Köprüsü yakınlarında serinlemek için Kahta Çayı'na Süleyman Gerez (17) ve Kadir Aluç girdi. Süleyman Gezer, serinlemek istediği suda bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşı Kadir Aluç, çayın ortasında bulunan kayanın üzerine çıktı.

Olay yerine ilk gelen itfaiye ve jandarma ekipleri kayalıklarda mahsur kalan ve suya girmeye korkan Kadir Aluç'u kurtarmak için seferber oldu. Şahsın bulunduğu kaya yüzerek giden itfaiye görevlisi, Kadir Aluç'un beline halat bağladı. Halat ile birlikte suya atlayan Kadir Aluç, halat ile çekilerek çaydan çıkarıldı. Aynı yerde dalgıç ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu Süleyman Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı.