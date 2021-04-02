Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:58
Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı | Video 02.04.2021 | 09:44
11:32
08:50
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 02.04.2021 | 09:14
00:46
Artvin'deki yangın dehşetinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı 02.04.2021 | 09:04
03:57
11:32
04:42
00:13
00:45
00:32
00:32
00:46
Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı | Video 01.04.2021 | 17:30
01:34
02:18
02:46
Semt pazarında tahrik edici propaganda | Video 01.04.2021 | 16:33
01:02
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya çekildi | Video 01.04.2021 | 16:23
00:13
Şişli değnekçisi yakalandı! 652 lira ceza kesildi | Video 01.04.2021 | 16:15
00:49
03:58
Hocaların hocacı Cemil Taşçıoğlu'na 'Büyük Özlem' | Video 01.04.2021 | 16:00
Arnavutköy’de arkadaşı ile tartışan ve psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen genç kız 3’üncü kattan atladı. Genç kız o esnada caddeden geçen bir otomobil şoförünün yardımı ile hastaneye kaldırıldı.
Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Gülcan B. akşam saatlerinde arkadaşı ile telefonda kavga etti. Arkadaşı ile kavga ettikten sonra sinir krizi geçiren genç kız, 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı ve aşağıya atladı. Balkondan atlayarak yaralanan Gülcan B.'nin yardımına o esnada evde bulunan ailesi koştu. Yerde baygın şekilde yatan genç kız o sırada cadde üzerinden geçen bir otomobil şoförünün yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane önünde genç kızın sağlık durumu ciddiyetini korurken yakınları arasında ise ara ara gerginlik meydana geldi.