Video Yaşam Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı | Video

Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı | Video

Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı | Video
02.04.2021 | 09:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı | Video 03:58
Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız balkondan atladı | Video 02.04.2021 | 09:44
Esra Erol'da şok yüzleşme! Yufkacı Muammer beraber yaşadığı iki elti ve kocalarıyla canlı yayında! 11:32
Esra Erol'da şok yüzleşme! Yufkacı Muammer beraber yaşadığı iki elti ve kocalarıyla canlı yayında! 02.04.2021 | 09:49
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 08:50
Artvin’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 02.04.2021 | 09:14
Artvin'deki yangın dehşetinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı 00:46
Artvin'deki yangın dehşetinin boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı; 12 ev yandı 02.04.2021 | 09:04
SON DAKİKA: İzmir'de gece kulübündeki silahlı - bıçaklı kavganın görüntüleri rotaya çıktı! 1 ölü, 6 yaralı 03:57
SON DAKİKA: İzmir'de gece kulübündeki silahlı - bıçaklı kavganın görüntüleri rotaya çıktı! 1 ölü, 6 yaralı 02.04.2021 | 08:29
İki eltiyi kaçıran Yufkacı Muammer Bey'den Esra Erol canlı yayınında canlı yayında flaş açıklamalar 11:32
İki eltiyi kaçıran Yufkacı Muammer Bey'den Esra Erol canlı yayınında canlı yayında flaş açıklamalar 02.04.2021 | 08:37
Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi | Video 04:42
Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi | Video 02.04.2021 | 08:17
SON DAKİKA: Artvin Dereiçi'ndeki yangının başlama anı görüntüleri ortaya çıktı 00:13
SON DAKİKA: Artvin Dereiçi'ndeki yangının başlama anı görüntüleri ortaya çıktı 02.04.2021 | 08:28
Ölmek istemiyorum diyerek yardım istemişti. Genç kadını darp eden eski sevgili tutuklandı | Video 00:45
"Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istemişti. Genç kadını darp eden eski sevgili tutuklandı | Video 02.04.2021 | 08:01
TRT EBA TV 2 Nisan 2021 Cuma Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 00:32
TRT EBA TV (2 Nisan 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders programı, tekrarı yayın saatleri 02.04.2021 | 06:26
TRT EBA TV izle! 2 Nisan Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (2 Nisan Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA TV ders programı giriş ekranı 02.04.2021 | 06:26
Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı | Video 00:46
Bağ evinde horoz dövüşüne baskın: 27 şahıs yakalandı | Video 01.04.2021 | 17:30
SON DAKİKA: Antalya'da sevgilisinin darp ettiği Beyza Yurttaş'ın yardım çığlığı sosyal medyada olay oldu Ölmek istemiyorum 01:34
SON DAKİKA: Antalya'da sevgilisinin darp ettiği Beyza Yurttaş'ın yardım çığlığı sosyal medyada olay oldu "Ölmek istemiyorum" 01.04.2021 | 17:26
Kırıkkale’deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü | Video 02:18
Kırıkkale’deki feci kaza kamerada: Karşı şeride havalandı, lüks otomobilin üstüne düştü | Video 01.04.2021 | 16:40
Semt pazarında tahrik edici propaganda | Video 02:46
Semt pazarında tahrik edici propaganda | Video 01.04.2021 | 16:33
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya çekildi | Video 01:02
İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi Ahırkapı'ya çekildi | Video 01.04.2021 | 16:23
Şişli değnekçisi yakalandı! 652 lira ceza kesildi | Video 00:13
Şişli değnekçisi yakalandı! 652 lira ceza kesildi | Video 01.04.2021 | 16:15
SON DAKİKA: Muğla'da 4.1'lik korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 00:49
SON DAKİKA: Muğla'da 4.1'lik korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 01.04.2021 | 16:15
Hocaların hocacı Cemil Taşçıoğlu'na 'Büyük Özlem' | Video 03:58
Hocaların hocacı Cemil Taşçıoğlu'na 'Büyük Özlem' | Video 01.04.2021 | 16:00
SON DAKİKA: Ankara'da feci zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 00:51
SON DAKİKA: Ankara'da feci zincirleme trafik kazası! 4 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 01.04.2021 | 15:49

Arnavutköy’de arkadaşı ile tartışan ve psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen genç kız 3’üncü kattan atladı. Genç kız o esnada caddeden geçen bir otomobil şoförünün yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Gülcan B. akşam saatlerinde arkadaşı ile telefonda kavga etti. Arkadaşı ile kavga ettikten sonra sinir krizi geçiren genç kız, 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı ve aşağıya atladı. Balkondan atlayarak yaralanan Gülcan B.'nin yardımına o esnada evde bulunan ailesi koştu. Yerde baygın şekilde yatan genç kız o sırada cadde üzerinden geçen bir otomobil şoförünün yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane önünde genç kızın sağlık durumu ciddiyetini korurken yakınları arasında ise ara ara gerginlik meydana geldi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA