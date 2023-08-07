Arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan 15 yaşındaki çoban hayatını kaybetti | Video
Gaziantep'te, dağda beraber koyun otlattığı arkadaşının tüfeğinden çıkan mermiyle ağır yaralanan 15 yaşındaki Ali Maslak, olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz çocuk, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilirken olay sonrası 2 kişi gözaltına alındı.
15 YAŞINDAKİ ÇOBAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Ali Ö.'nün haber vermesi üzerine olay yerine gelen Maslak'ın yakınları, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Ali Maslak'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.
OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Ö. ve Hazar Ö.'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.
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