Video Yaşam Arkadaşına intihar edeceğini söyleyen genç, aracıyla tıra çarparak hayatını kaybetti | Video
Arkadaşına intihar edeceğini söyleyen genç, aracıyla tıra çarparak hayatını kaybetti | Video

Arkadaşına intihar edeceğini söyleyen genç, aracıyla tıra çarparak hayatını kaybetti | Video

16.12.2024 | 08:42

Samsun'da arkadaşını telefonla arayarak hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyleyen genç, bir süre sonra aracıyla tıra arkadan çarptı. Kaza neticesinde 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl Tecim (23), bir arkadaşını telefonla arayarak, hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyledi. Anıl Tecim'in arkadaşı da 112 Acil Çağrı Merkezini telefonla arayarak olayı haber verdi. Anıl Tecim arkadaşını aradıktan bir süre sonra idaresindeki 55 BB 440 plakalı otomobil ile Bayram Dinçer yönetimindeki 34 LK 2662 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Anıl Tecim olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arkadaşına intihar edeceğini söyleyen genç, aracıyla tıra çarparak hayatını kaybetti | Video 02:30
Arkadaşına intihar edeceğini söyleyen genç, aracıyla tıra çarparak hayatını kaybetti | Video 16.12.2024 | 08:42
Çoban Tiktok’a daldı, keçiler mahsur kaldı | Video 01:51
Çoban Tiktok'a daldı, keçiler mahsur kaldı | Video 15.12.2024 | 16:40
Beyoğlu’nda İETT otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti | Video 01:23
Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti | Video 15.12.2024 | 16:40
Kasiyerle tartıştı, bıçakla iş yerini basıp 2 kişiyi yaraladı | Video 04:56
Kasiyerle tartıştı, bıçakla iş yerini basıp 2 kişiyi yaraladı | Video 15.12.2024 | 15:35
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün ezdiği kadın hayatını kaybetti | Video 01:29
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün ezdiği kadın hayatını kaybetti | Video 15.12.2024 | 14:47
Beykoz’da yokuş aşağı kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü | Video 02:55
Beykoz'da yokuş aşağı kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü | Video 15.12.2024 | 14:40
Batman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:32
Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 15.12.2024 | 14:17
Yüzlerini eşarpla gizleyip, 3 evi soydular | Video 00:43
Yüzlerini eşarpla gizleyip, 3 evi soydular | Video 15.12.2024 | 12:38
Düğünde bıçaklanan baba ve oğlu yaralandı | Video 01:15
Düğünde bıçaklanan baba ve oğlu yaralandı | Video 15.12.2024 | 12:37
Ekranı arızalanan garanti süresi dolan televizyon için mahkemeden yenisiyle değiştirilme kararı | Video 03:15
Ekranı arızalanan garanti süresi dolan televizyon için mahkemeden yenisiyle değiştirilme kararı | Video 15.12.2024 | 12:23
Karlıova’da fırtına çatıyı uçurdu | Video 00:55
Karlıova’da fırtına çatıyı uçurdu | Video 15.12.2024 | 12:21
Yürekleri ısıtan görüntüler kamerada: Çamurlu ayakkabısını çıkartıp, market alışverişini öyle yaptı | Video 02:22
Yürekleri ısıtan görüntüler kamerada: Çamurlu ayakkabısını çıkartıp, market alışverişini öyle yaptı | Video 15.12.2024 | 12:21
Otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 01:27
Otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 15.12.2024 | 12:21
Eğlence mekanında tanıştığı kişiyi darbedip, parasını gasbetti | Video 00:20
Eğlence mekanında tanıştığı kişiyi darbedip, parasını gasbetti | Video 15.12.2024 | 12:20
Uygulama noktasından kaçtı, yakalanınca Hayatım bitti dedi | Video 02:36
Uygulama noktasından kaçtı, yakalanınca "Hayatım bitti" dedi | Video 15.12.2024 | 10:27
Şaşkına çeviren olay kamerada: Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı | Video 00:21
Şaşkına çeviren olay kamerada: Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı | Video 15.12.2024 | 10:27
Avcılar’da kaçak moloz dökenlere kameralı takip | Video 06:05
Avcılar’da kaçak moloz dökenlere kameralı takip | Video 15.12.2024 | 10:26
Hatay’da 8 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 00:16
Hatay’da 8 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 15.12.2024 | 09:35
Ankara’da özel harekat destekli çete operasyonunda 15 şüpheliye gözaltı | Video 01:29
Ankara'da özel harekat destekli çete operasyonunda 15 şüpheliye gözaltı | Video 15.12.2024 | 09:14
Çekmeköy’de çatı katı alevlere teslim oldu | Video 03:29
Çekmeköy'de çatı katı alevlere teslim oldu | Video 15.12.2024 | 08:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA