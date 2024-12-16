Arkadaşına intihar edeceğini söyleyen genç, aracıyla tıra çarparak hayatını kaybetti | Video
Samsun'da arkadaşını telefonla arayarak hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyleyen genç, bir süre sonra aracıyla tıra arkadan çarptı. Kaza neticesinde 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
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