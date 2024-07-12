Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi | Video
Bursa’nın İnegöl ilçesinde arkadaşı 24 yaşındaki Emre Kacır'ı 7 yerinden bıçaklayarak katleden şüpheli Sedat Keskin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Sedat Keskin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
CİNAYET NEDENİ BELLİ OLDU
İfadesinde "Alacağım vardı. İstedim. Vermeyeceğini söyledi ve bana hakaret etti. Bende bir anlık öfkeyle elimdeki bıçağı sağa sola salladım. Öldüğünü sonradan öğrendim"dediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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