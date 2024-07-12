Video Yaşam Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi | Video
Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi | Video

Arkadaşını 7 yerinden bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi | Video

12.07.2024 | 11:29

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arkadaşı 24 yaşındaki Emre Kacır'ı 7 yerinden bıçaklayarak katleden şüpheli Sedat Keskin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, bu gece saat 04.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan bir evde meydana geldi. Emre Kacır(24), arkadaşı Sedat Keskin (44)'in evine gitti. Sohbet sırasında 2 şahsın arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat Keskin, elindeki bıçakla arkadaşını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kalan Emre Kacır can havliyle caddeye çıktığı anda yere yığıldı. Yoldan geçen bir vatandaş yerde gördüğü yaralıyı 112'ye bildirdi. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Sedat Keskin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYET NEDENİ BELLİ OLDU
İfadesinde "Alacağım vardı. İstedim. Vermeyeceğini söyledi ve bana hakaret etti. Bende bir anlık öfkeyle elimdeki bıçağı sağa sola salladım. Öldüğünü sonradan öğrendim"dediği öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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