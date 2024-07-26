Arkadaşını öldüren katili, oğluna verdiği cep telefonu yakalattı | Video 26.07.2024 | 10:34 Adana'da çuval içinde battaniye sarılı halde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulunmasının ardından Cinayet Dedektifleri olayı aydınlattı. Dedektifler, ölen kişinin cep telefonundan Kars'ta sinyal alıp katili yakaladı. Katil, öldürdüğü arkadaşının telefonunu kullansın diye oğluna yollayınca yakayı ele verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Otogarda değnekçi olan Murat Arlı (61) 16 Aralık 2023 tarihinde kayboldu. Ailesi Arlı'dan haber almayınca kayıp başvurusunda bulundu. 10 Mart günü Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde çuval içerisinde battaniyeye sarılı halde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu.

CESET ÇÜRÜDÜĞÜ İÇİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kıyıya vuran erkek cesedinin kayıp Murat Arlı olabileceğini değerlendirerek konuyu takip etmeye başladı. Kıyıda bulunan ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna otopsisi yapılmak üzere kaldırıldı. Yapılan otopside ceset suda çok kalmasından kaynaklı çürüdüğü için ölüm nedeni belirlenemedi.

KİMLİĞİ OĞLUNUN DNA'SI İLE TESPİT EDİLDİ

Ölüm sebebi belirlenmemesine rağmen, çuval içerisinde battaniye sarılı halde ceset bulunması nedeniyle olayın cinayet olduğu değerlendiren dedektifler araştırmayı bırakmadı. Cinayet Dedektifleri, Adli Tıp Kurumu'nda kayıp şahıs Murat Arlı'nın oğlu Fırat Arlı ile DNA testi yaptırdı. Yapılan DNA testinden sonra cesedi Murat Arlı'ya ait olduğu belirlendi.

CİNAYET DEDEKTİFLERİ 4 AY İZ DÜRDÜ 'CEP TELEFONUNDAN' CİNAYETİ AYDINLATTI

Dedektifler, cesedin Arlı'ya olduğunun belirlenmesinin ardından otogara giderek kamera kayıtlarını inceleyip olayı araştırmaya başladı. Arlı'nın cep telefonun izini süren dedektifler, telefonun Kars'ta bir kişinin kullandığını tespit etti. Yapılan tespitin ardından telefonu kullanan kişinin Arlı'nın otogarda birlikte yaşadığı arkadaşı Atilla Cücü'nün (65) oğlu olduğunu tespit etti.

ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞININ TELEFONUNU OĞLUNA YOLLAMIŞ

Cücü'nün oğlu ile iletişime geçen dedektifler, telefonu babasının kendisine kargo ile kullanması için gönderdiği belirledi. Bunun üzerine 23 Temmuz günü Adana'da ve Kars'ta yapılan operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

"BİR ANLIK ÖFKE İLE ARKADAŞIMI DARP EDEREK ÖLDÜRDÜM"

Emniyette 5 şüphelinin sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda Arlı'nın arkadaşı Atilla Cücü bir anlık öfke ile cinayeti işlediği itiraf etti. Cücü, "Alkollüydüm, kaldığımız yerde bir anlık öfke ile arkadaşımı darp ederek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniye sardım ve motosikletim ile drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.

Emniyette işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayı itiraf eden Atilla Cücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.