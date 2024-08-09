Video Yaşam Arkadaşını öldürüp drenaj kanalına attı! Kan donduran detay ortaya çıktı: 26 yıl önce de... | Video
Arkadaşını öldürüp drenaj kanalına attı! Kan donduran detay ortaya çıktı: 26 yıl önce de... | Video

Arkadaşını öldürüp drenaj kanalına attı! Kan donduran detay ortaya çıktı: 26 yıl önce de... | Video

09.08.2024 | 15:41

Adana'da otogarda birlikte çalıştığı arkadaşı Murat Arlı’yı (61) döverek öldürüp cesedini battaniye sarıp drenaj kanalına atan Atilla Cücü’nün, 1998’de komşusunun kızı Tuğçe Omita’yı (9) cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürdüğü ortaya çıktı. Tuğçe'nin annesi Döne Omita (54), "Bu adam benim kızımı öldürüp kanalizasyona atmıştı. Onu televizyonda görünce kızımın öldüğü güne geri döndüm. Sinir krizi geçirdim" dedi.

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İl Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nin kurduğu özel ekip, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, kent otogarında değnekçilik yapan Murat Arlı'nın cesedini 10 Mart'ta Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde buldu. Ekipler, cinayeti araştırırken Arlı'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. Telefonun 4 ay sonra Kars'tan sinyal vermesiyle yapılan araştırmada telefonu Arlı'nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi. Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyip aralarında Cücü ve oğlunun da olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atilla Cücü tutuklandı, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUĞÇE'Yİ DE ÖLDÜRÜP DRENAJ KANALINA ATMIŞ

Atilla Cücü'nün 1998'de cinayet ve cinsel saldırıdan cezaevine girdiği ve bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi. Cücü'nün o dönem komşusunun 9 yaşında olan kızı Tuğçe Omita'yı kendisine sigara aldırmak bahanesiyle evine çağırdığı, kıza burada cinsel istismarda bulunup ardından öldürdüğü daha sonra da cesedi battaniyeye sarıp drenaj kanalına attığı ortaya çıktı.

'ACIMI TARİF EDEMİYORUM'

Atilla Cücü'nün cezaevinden çıkıp tekrar aynı şekilde cinayet işlediğini televizyonda izlediği haberde gördüğünü söyleyen Tuğçe Omita'nın annesi Döne Omita, acısının tazelendiğini belirterek yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Cücü'nün cezaevinde öldüğüne dair haber aldığını belirten Omita, "Meğer ölmemiş de tahliye olmuş. Ve yine cinayet işlemiş. Katillerle beraber yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bu adam benim kızımı öldürüp kanalizasyona atmıştı. Onu televizyonda görünce kızımın öldüğü güne geri döndüm. Sinir krizi geçirdim. Yaşadığım acıyı tarif edemiyorum" dedi.

Diğer kızının da kanser hastası ve yatalak olduğunu anlatan Omita, "Kızımın beyninde tümör var. Eşim de hasta, ben de hastayım. Acılar içinde yaşıyoruz. Şimdi ise kızımın katilini tekrar görmek bizi paramparça etti. En azından kızımı yaşatmak istiyorum. Bunun için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Benim sesimi duysunlar" diye konuştu.

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