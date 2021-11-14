Arkadaşını öldürüp kaçtı, 2,5 ay sonra yakalandı

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ADANA'da 2,5 ay önce arkadaşı Okan Subaşı'nı (29) sokak ortasında pompalı tüfekle vurup öldüren Can Yiğit K. (23), Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, 29 Ağustos'ta Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce küfür nedeniyle aralarında husumet bulunan Okan Subaşı ile Can Yiğit K. sokakta karşılaştı. Can Yiğit K., Subaşı'nı pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Subaşı, hayatını kaybetti. Şüpheli Can Yiğit K. olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
POLİSTEN KAÇTI, JANDARMAYA YAKALANDI
Olaydan sonra çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Can Yiğit K.'nin izini bulamadı. Osmaniye Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ise Can Yiğit K.'nin Osmaniye'de saklandığı ihbarını aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin Kesmeburun Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde saklandığını belirledi. Bu sabah eve baskınla Can Yiğit K. gözaltına alındı. Can Yiğit K., jandarmadaki ifadesinin ardından Adana polisine teslim edildi.