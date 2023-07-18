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Arkadaşının cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla tutuklandı | Video

Arkadaşının cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla tutuklandı | Video

18.07.2023 | 15:49

Samsun'da kendisine borcu olduğunu ileri sürdüğü arkadaşına bıçak çekerek cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.C.B., 'A.C.'nin kendisine bıçak çekerek cep telefonunu gasp ettiğini' iddia ederek polise şikayette bulundu. Olayla ilgili İlyasköy Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan A.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

"BANA İFTİRA ATTI"
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.C., "A.C.B. arkadaşım olur. Kedisine 4 bin 500 lira borç verdim. Borcunu ödemedi. Telefonu borcuna karşılık kendisi verdi. Parayı getirince telefonunu geri verecektim. Bana iftira attı" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.C. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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