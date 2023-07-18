Arkadaşının cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla tutuklandı | Video
Samsun'da kendisine borcu olduğunu ileri sürdüğü arkadaşına bıçak çekerek cep telefonunu gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"BANA İFTİRA ATTI"
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.C., "A.C.B. arkadaşım olur. Kedisine 4 bin 500 lira borç verdim. Borcunu ödemedi. Telefonu borcuna karşılık kendisi verdi. Parayı getirince telefonunu geri verecektim. Bana iftira attı" dedi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.C. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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