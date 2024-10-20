Arkadaşının emanet arabasına zarar gelmesin diye forkliftle konteynerin üzerine koydurdu | Video 20.10.2024 | 09:23 Hatay'da esnaflık yapan Yılmaz Özdemir, arkadaşının kendisine emanet ettiği otomobili zarar gelmemesi için forkliftle iş yerinin önündeki konteynerin üzerine koydurdu. Adres tarafinde kullanılan konteyner üzerindeki yeşil araç, vatandaşların da dikkatini çekiyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antakya ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Yılmaz Özdemir, nakliyecilik yaparak kazanç sağlıyor. Bir süre önce Özdemir'in arkadaşı kendisine motoru arızalı olan aracı emanet etti. İş yerinin önünde bir süre pak halinde kalan aracın zarar göreceğini ve hırsızların hedefi olacağını düşünen Özdemir, aracı forkliftle iş yerinin önünde bulunan konteynere üzerine koydurdu. Konteynerin üzerinde 2 aydır duran otomobil, vatandaşların ilgisini çekerken adres tarifinde de kolaylık sağlanıyor. Özdemir tarafından insanlardan korumak için konteynerin üzerinde yerleştirilen otomobil, sahibi teslim alana kadar konteynerin üzerinde kalmaya devam edecek.

"ARABAYA KİMSE DOKUNMASIN VE ÇALMASIN DİYE E YUKARIYA KONTEYNERA ÇIKARTTIM"

Arkadaşının emanet ettiği otomobili konteynerın üzerine koyarak koruyan Yılmaz Özdemir, "Arkamızdaki arabanın motoru arızalı olduğu için arkadaş emanet için bize bıraktı. Ben de bana emanet edilen araca ortalıkta kalmasın ve kimse dokunmasın diye yukarıya koydum. Arabanın içinde motor parçaları vardı. Aracın biraz motoru sıkıntılı olduğu için kimse dokunmasın ve çalmasın diye ben de yukarıya konteynere çıkarttım. Örneğin başka bir yerden dükkanımıza gelenleri diyoruz ki konteyner üzerinde bir yeşil araba var onun hemen yanındayız diye kolayca tarif edebiliyoruz. İnsanların ilgisini ve dikkatini çekiyor" ifadelerini kullandı.