Video Yaşam Arkadaşının engellemesine rağmen taksiden cep telefonu çaldı | Video

Arkadaşının engellemesine rağmen taksiden cep telefonu çaldı | Video

Arkadaşının engellemesine rağmen taksiden cep telefonu çaldı | Video
18.08.2021 | 10:22

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Beyoğlu'nda, aracının içinde uyuyan taksicinin cep telefonu yoldan geçen kişi tarafından çalındı. Yanındaki arkadaşının engellemek istemesine rağmen hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin, taksinin açık camından içeri uzanarak telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Cihangir'de taksi durağı önünde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece vardiyasında çalışan taksici Şükrü Ö., aracını durağın önüne park ettikten sonra arka koltuğa geçerek uyumaya başladı. Bu sırada, sokaktan geçen iki kişi, taksinin şoför kapısındaki camın yarı açık olduğunu fark etti. Kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerden biri, şoför koltuğunda bulunan cep telefonunu almak için hamle yapmak isterken, diğeri engellemeye çalıştı. Kendisini uzaklaştırmaya çalışan arkadaşına direnen şüpheli, daha sonra arkadaşını ittirerek taksiye yöneldi. Şüpheli, açık camdan içeri uzanıp cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın gerçekleşmesinden bir süre sonra uyanan taksici, ön koltuğa bıraktığı cep telefonunu yerinde göremeyince durağın güvenlik kamerasını kontrol etti. Kamera görüntülerinden cep telefonunun çalındığını tespit eden Şükrü Ö., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"SURATLARI KAMERALARDA ZATEN BELLİ. POLİSTEN HABER BEKLİYORUZ"
Takside gündüz vardiyasında çalışan Orhan Özçelik Gece saat 5.00 sıralarından, iki kişi geliyor arabayı gözetliyorlar. O sırada taksi şoförü, arabanın içerisinde uyuyor. Birisi diğerini çekiyor, 'Alma' diye. Diğeri aracın içerisine giriyor, cep telefonunu alıyor. Araçta cüzdan ve paralar vardı; onlar gitti mi bilmiyorum. Arkadaşların bulunması için çaba gösteriyoruz. Görüntülerde birisi al, birisi de alma tarzında bir itişme oluyor herhalde, biz öyle tahmin ettik. Sonuçta ikisi de beraberler. Suratları kameralarda zaten belli. Polisten haber bekliyoruz diye konuştu.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Hırsızlık anı taksi durağının güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, iki kişinin sokakta yürüdüğü sırada, taksinin bulunduğu yöne saptığı görülüyor. İkilinin kendi aralarında kısa süre tartıştığı, içlerinden biri diğerini taksiden uzaklaştırmaya çalışıyor. Arkadaşının elinden kurtulan şüpheli, taksiye yönelerek açık camdan içeri uzanarak cep telefonunu alıyor. Şüpheli, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

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