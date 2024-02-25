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Arkadaşının kafasını kesip sokağa atan şüpheliden kan donduran ifade | Video

Arkadaşının kafasını kesip sokağa atan şüpheliden kan donduran ifade | Video

25.02.2024 | 08:25

Zeytinburnu’nda arkadaşının kafasını keserek sokağa atan şüphelinin adliyede verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Yousef S. ifadesinde “İsrail ve Filistin olaylarında Muhammed İsrail’i tuttuğu için ve bana göre hainlik yaptığı için ona kızgındım. Balta ile kafasını kopardım. Çatıya çıktım ve önce kafayı sokağa doğru fırlattım, daha sonra elimdeki baltayla ben de aşağıya atladım” dedi.

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Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde 23 Ocak günü meydana gelen olayda yabancı uyruklu 2 ev arkadaşı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlanmıştı. Yousef S. ev arkadaşı Muhammed El Uzael'i bıçakla öldürdükten sonra balta ile kafasını keserek sokağa atmıştı. Yousef S. ardından intihar girişiminde bulunarak 5. kattan aşağı atlamıştı. Hastanede tedavi gören Yousef S. geçtiğimiz günlerde adliyeye getirilerek ifade verdi.

"FİLİSTİN'E HAİNLİK YAPIYORDU"
Şüpheli ifadesinde Filistinli olduğunu söyleyerek "Türkiye'ye dört yıl önce geldim. Olayın olduğu evde dört kişi kalmaktaydık. Bizim maktul Muhammed ile aramızda eski bir mesele vardı oldukça karışık bir durumdu. İsrail ve Filistin olaylarında Muhammed İsrail'i tuttuğu için ve bana göre hainlik yaptığı için ona kızgındım. Filistin'e hainlik yapıyordu" dedi.

"KAFAYI SOKAĞA DOĞRU FIRLATTIM, DAHA SONRA ELİMDEKİ BALTAYLA BEN DE AŞAĞIYA ATLADIM"
Olay günü sabah erken saatlerde yalnız kaldıklarını söyleyen şüpheli "Anlattığım konu açıldı. Bunun üzerine ben Muhammed'e bıçakla vurdum. Boynuna vurdum çünkü Allah beni görevlendirdi. Muhammed yere düştü. Yere düştükten sonra balta ile kafasını kopardım. Evde küçük bir bıçak ve balta vardı. Ben bunları kullandım. Kafası koptu, daha sonra o kafayı alarak pencereden sokağa fırlattım. Daha doğrusu koparttığım kafa ile birlikte çatıya çıktım ve önce kafayı sokağa doğru fırlattım, daha sonra elimdeki baltayla ben de aşağıya atladım, intihar ettim. Benim kendimi aşağıya attığım yer beşinci kattır ancak ölmedim. Hastanede tedavi gördüm. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de olduğum bir süre içerisinde cinnet geçirdiğim için bir hastanede tedavi oldum. Ancak şimdi iyiyim. Benim olayla ilgili söyleyeceklerim bundan ibarettir. Yaptığım olaydan dolayı çok pişmanım. Bu olay yüzünden ömrüm gidecek" şeklinde ifade verdi.

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