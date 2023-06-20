Arkadaşları kavga etti onlar izledi: Arnavutköy’de akran zorbalığı kamerada | Video
Arnavutköy’de bir parkta çekilen görüntülerde iki çocuğun kavga ettiği arkadaşlarının ise adeta ringde gibi izlediği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Parkta birbirine saldıran çocuklardan birinin arkadaşının kafasına acımadan vurduğu anlarda görüntülere yansıdı.
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