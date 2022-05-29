Arkadaşların koyu sohbeti pahalıya patladı! Hırsız, gencin yanında duran telefonu böyle çaldı | Video
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Esenyurt’ta istinat duvarına oturarak sohbet eden iki arkadaş, yabancı uyruklu bir şahsın hedefi oldu. Yanlarına koydukları telefonu fark eden hırsız, ustalıkla telefonu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.