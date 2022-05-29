Video Yaşam Arkadaşların koyu sohbeti pahalıya patladı! Hırsız, gencin yanında duran telefonu böyle çaldı | Video
Arkadaşların koyu sohbeti pahalıya patladı! Hırsız, gencin yanında duran telefonu böyle çaldı | Video

Arkadaşların koyu sohbeti pahalıya patladı! Hırsız, gencin yanında duran telefonu böyle çaldı | Video

29.05.2022 | 11:39

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Esenyurt’ta istinat duvarına oturarak sohbet eden iki arkadaş, yabancı uyruklu bir şahsın hedefi oldu. Yanlarına koydukları telefonu fark eden hırsız, ustalıkla telefonu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki arkadaş, sohbet etmek için bir istinat duvarının üstüne oturdu. İki genç arasındaki koyu muhabbeti fırsat bilen yabancı uyruklu bir hırsız ise, gözünü duvarın üstündeki telefona dikti. İlk önce etrafını kolaçan eden şahıs, ardından gençlerin yanında duran telefonu büyük bir ustalıkla aldı. Olayın ardından hırsız, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, iki arkadaş çok geçmeden telefonun çalındığını anladı. Yaşanan o hırsızlık anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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