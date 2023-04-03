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Arkadaşlarına silah doğrultan sanığa 7 yıl hapis | Video

Arkadaşlarına silah doğrultan sanığa 7 yıl hapis | Video

03.04.2023 | 12:51

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çocukluk arkadaşlarıyla arasında yaşanan kavgada doğrulttuğu silah tutukluk yapan sanık, olayı görüp gelen polis ekiplerine de direnince tutuklandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası mahkemeye çıkan tutuklu sanık 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

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Edinilen bilgiye göre olay geçen yıl 18 Kasım günü Devrek ilçesinde yaşandı. İddialara göre çocukluk arkadaşı oldukları öğrenilen Enes Y., Hakan T., Volkan T. ve Satılmış K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Ayrılan taraflar bir süre sonra bir marketin önünde yeniden karşılaştı. Palalar ve sopaların da kullanıldığı kavgada Enes Y. diğer üç kişiye silah doğrulttu. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri kavgayı görünce olay yerine geldi. Polis ekipleri tarafları ayırmak isterken Enes Y. polis ekiplerine de direndi. Tabanca tutukluk yapınca yaralama olayı yaşanmadı.

Gözaltına alınan Enes Y. "kasten öldürme ve yaralamaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÖLDÜRMEYE NİYETİM YOKTU" DEYİP BERAATİNİ İSTEDİ
Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Enes Y., 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada öldürme niyetinin olmadığını söyleyerek beraatini istedi. Hakan T., Volkan T. ve Satılmış K. ise sanık hakkında şikayetlerinden vazgeçtiklerini ifade ederek alkol nedeniyle gereksiz bir kavga yaşadıklarını söylediler. Son sözü sorulan sanık, "Tetiğe basmadım, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak Enes Y.'ye 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi. Mahkeme başkanı sanığa bir daha böyle şeyler yapmaması konusunda uyardı. Sanık tahliye edilirken verilen hapis kararının kesinleşmesinin ardından yeniden cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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