Arkadaşlarını öldürüp battaniye ile ormana attılar | Video
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İstanbul Bayrampaşa’da 20 gün önce arkadaşlarını öldürdükten sonra otomobille Edirne’de ormanlık alana bırakan Pakistanlı 3 kişi gözaltına alındı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gelen kayıp ihbarından saatler sonra cinayeti aydınlattı. Asayiş Büro Ekipleri ihbarı yapan Z.Ş. ile birlikte cinayeti işledikleri ileri sürülen İ.A. ve İ.B’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin arkadaşları Salman Ali’yi öldürdükten sonra, cesedi battaniyeye sarılı şekilde evden çıkararak bir kamyonete koydukları anlar kameralara yansıdı. Şüphelilerin cesetle birlikte birkaç parça eşya yükleyerek taşınma süsü verdikleri ortaya çıktı.