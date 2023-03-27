Video Yaşam Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı | Video
Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı | Video

Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı | Video

27.03.2023 | 12:45

Kayseri'nin Talas ilçesinde, ticari takside seyir halinde iken arkadaşlarıyla tartışan genç otomobilden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana gelen olayda; yolcu olarak bindikleri ticari taksi ile seyir halinde olan Y.K. (22), iddiaya göre arkadaşlarıyla tartıştı. Otomobil seyir halinde iken kendini aşağı atan Y.K. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayın ardından çalışma başlattı. Öte yandan Y:K.'nın taksiden atlaması ve vatandaşların yardımına koşması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de markete pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video 04:49
Ümraniye'de markete pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video 27.03.2023 | 13:36
Fransa’da protestocular Louvre Müzesi’nin girişini kapattı | Video 00:54
Fransa'da protestocular Louvre Müzesi'nin girişini kapattı | Video 27.03.2023 | 13:25
Boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden şahıs, sokak ortasında dakikalarca dövüldü | Video 01:21
Boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden şahıs, sokak ortasında dakikalarca dövüldü | Video 27.03.2023 | 13:25
Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı | Video 01:05
Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı | Video 27.03.2023 | 12:45
Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:17
Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 27.03.2023 | 12:45
Tasmasız köpek 5 yaşındaki çocuğa ve kadına böyle saldırdı | Video 00:54
Tasmasız köpek 5 yaşındaki çocuğa ve kadına böyle saldırdı | Video 27.03.2023 | 12:30
Deprem bölgesinden gelen ekipler, ayaklarının tozuyla sokak canlıları için sahaya indi | Video 01:24
Deprem bölgesinden gelen ekipler, ayaklarının tozuyla sokak canlıları için sahaya indi | Video 27.03.2023 | 12:19
Başakşehir’de taksi şoförüyle motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video 01:16
Başakşehir’de taksi şoförüyle motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video 27.03.2023 | 11:55
Enkazdan çıkarılan keçi doğum yaptı; yavruya veteriner hekimin adı verildi | Video 05:04
Enkazdan çıkarılan keçi doğum yaptı; yavruya veteriner hekimin adı verildi | Video 27.03.2023 | 11:21
Asker eğlencelerinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler kamerada | Video 02:44
Asker eğlencelerinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler kamerada | Video 27.03.2023 | 11:20
Depremin yıkamadığını dağdan kopan kayalar yıktı | Video 10:29
Depremin yıkamadığını dağdan kopan kayalar yıktı | Video 27.03.2023 | 11:10
Kahramanmaraş Elbistan depreminde 3 kişinin yıkılan bina altında kalma anı kamerada | Video 01:08
Kahramanmaraş Elbistan depreminde 3 kişinin yıkılan bina altında kalma anı kamerada | Video 27.03.2023 | 11:10
Define avcıları köyü köstebek yuvasına çevirdi | Video 04:07
Define avcıları köyü köstebek yuvasına çevirdi | Video 27.03.2023 | 11:06
Tartıştığı genci kovalayan şahıs, onu önce darp etti ardından da silahla dizinden vurdu | Video 03:44
Tartıştığı genci kovalayan şahıs, onu önce darp etti ardından da silahla dizinden vurdu | Video 27.03.2023 | 10:40
20 yıldır aradığı annesini Müge Anlı buldu | Video 04:25
20 yıldır aradığı annesini Müge Anlı buldu | Video 27.03.2023 | 10:39
İstanbul’da silahlı laf atma kavgası kamerada: Dizinden vurulan genç ölümden saniyelerle kurtuldu! | Video 03:44
İstanbul’da silahlı laf atma kavgası kamerada: Dizinden vurulan genç ölümden saniyelerle kurtuldu! | Video 27.03.2023 | 10:36
Çarpışan otomobiller böyle takla attı | Video 00:48
Çarpışan otomobiller böyle takla attı | Video 27.03.2023 | 10:26
Pencerelerden girip kombileri çalan hırsız yakalandı | Video 00:34
Pencerelerden girip kombileri çalan hırsız yakalandı | Video 27.03.2023 | 10:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video 05:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video 27.03.2023 | 10:15
Depremde 27 akrabasını kaybetti, acısına rağmen görevini bırakmadı | Video 06:13
Depremde 27 akrabasını kaybetti, acısına rağmen görevini bırakmadı | Video 27.03.2023 | 09:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA