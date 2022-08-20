Arnavutköy’de 10 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Arnavutköy’de gidiş geliş yolda hatalı sollama yaptığı iddia edilen bir servis aracı nedeniyle karşı yönden gelen binek otomobil başka bir servis aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza anı araç içi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken kazada 2'si ağır 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.