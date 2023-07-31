Arnavutköy’de 2 kişinin sokak ortasında kavgası kamerada | Video 31.07.2023 | 10:57 İstanbul Arnavutköy’de sokak ortasında iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken boks ringlerini aratmayan kavga cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde gece saatlerinde 2 kişi nedeni bilinmeyen bir şekilde birbiriyle kavga etmeye başladı. Boks ringlerini aratmayan kavgada taraflar birbirine yumruklar ile saldırdı. kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde iki kişinin birbirine saldırdığı bir kadının ise yere oturup ağladığı görülürken, çevredeki vatandaşların kavgayı dakikalarca ayırmaya çalıştığı kaydedildi.