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Arnavutköy’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Arnavutköy’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

15.04.2023 | 11:34

Arnavutköy’de akşam saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir aracın oluşan trafiği fark etmeyerek iki araca çarptığı görüldü. Kaza sonrasında araçlarda ağır hasar oluşurken yaralanma veya can kaybı olmadı.

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Arnavutköy - Sultangazi yolu orman işletmesi mevkiinde akşam saatlerinde gerçekleşen zincirleme kaza araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan araçları fark edemeyen minibüsün 2 araca çarparak durabildiği görüldü. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken kaza sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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