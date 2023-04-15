Arnavutköy’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Arnavutköy’de akşam saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir aracın oluşan trafiği fark etmeyerek iki araca çarptığı görüldü. Kaza sonrasında araçlarda ağır hasar oluşurken yaralanma veya can kaybı olmadı.
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