Video Yaşam Arnavutköy’de 3 katlı binada paniğe neden oldu | Video
Arnavutköy’de 3 katlı binada paniğe neden oldu | Video

Arnavutköy’de 3 katlı binada paniğe neden oldu | Video

03.10.2022 | 16:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de 3 katlı binada paniğe neden oldu | Video 02:37
Arnavutköy’de 3 katlı binada paniğe neden oldu | Video 03.10.2022 | 16:42
Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı | Video 00:46
Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı | Video 03.10.2022 | 15:46
Ankara’da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada | Video 00:23
Ankara’da köpeklerin vatandaşa saldırdığı anlar kamerada | Video 03.10.2022 | 15:41
Ağabeyi tarafından kazayla vurulan 13 yaşındaki Şevval, son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:36
Ağabeyi tarafından kazayla vurulan 13 yaşındaki Şevval, son yolculuğuna uğurlandı | Video 03.10.2022 | 15:33
Çoban, sürüye yaklaşan drona balta fırlattı | Video 00:51
Çoban, sürüye yaklaşan drona balta fırlattı | Video 03.10.2022 | 15:12
Burdur’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:23
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 03.10.2022 | 14:00
Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyelerle kurtuldu | Video 01:47
Sokakta oynayan çocuklar kazadan saniyelerle kurtuldu | Video 03.10.2022 | 14:45
SON DAKİKA: Onur Şener istek şarkıyı bilmediğini söyleyince katledildi! İşte, Onur Şener’in ölümündeki flaş detaylar | Video 05:03
SON DAKİKA: Onur Şener istek şarkıyı bilmediğini söyleyince katledildi! İşte, Onur Şener'in ölümündeki flaş detaylar | Video 03.10.2022 | 13:56
Müge Anlı ’elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı’ demişti! Küçük kızı alıkoyan Sibel Çetin ve iki kişi tutuklandı | Video 03:55
Müge Anlı 'elimdeki fotoğrafı yayınlasaydım ülke gündemi yıkılırdı' demişti! Küçük kızı alıkoyan Sibel Çetin ve iki kişi tutuklandı | Video 03.10.2022 | 14:16
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu | video 01:20
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu | video 03.10.2022 | 13:56
İstanbul’da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı | Video 02:28
İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı | Video 03.10.2022 | 13:07
Şile’de korku dolu anlar: Fırtına nedeniyle mahsur kalan kanocular böyle kurtarıldı | Video 06:15
Şile’de korku dolu anlar: Fırtına nedeniyle mahsur kalan kanocular böyle kurtarıldı | Video 03.10.2022 | 13:01
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 03:19
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 13:01
Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı kan donduran o anları anlattı | Video 05:03
Uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden müzisyenin arkadaşı kan donduran o anları anlattı | Video 03.10.2022 | 13:23
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 03:19
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 13:20
Tarsus’ta sahte içki satan şahıs yakalandı | Video 01:57
Tarsus'ta sahte içki satan şahıs yakalandı | Video 03.10.2022 | 13:06
Şile’de korku dolu anlar! Fırtına nedeniyle mahsur kalan kanocular böyle kurtarıldı | Video 06:15
Şile’de korku dolu anlar! Fırtına nedeniyle mahsur kalan kanocular böyle kurtarıldı | Video 03.10.2022 | 13:05
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama | Video 01:23
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama | Video 03.10.2022 | 12:47
İzmir’de jandarmanın yakaladığı 6 insan kaçakçısı tutuklandı | Video 00:38
İzmir'de jandarmanın yakaladığı 6 insan kaçakçısı tutuklandı | Video 03.10.2022 | 12:28
Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu | Video 02:25
Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu | Video 03.10.2022 | 12:25

Arnavutköy’de 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken binada bulunan vatandaşlar, tahliye edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yukarı Pazar Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın çatı katında çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken binada yaşayan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA