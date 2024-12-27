Video Yaşam Arnavutköy’de 37 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video
Arnavutköy’de 37 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video

Arnavutköy’de 37 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video

27.12.2024 | 14:26

Arnavutköy’de ‘kasten öldürme’ suçundan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların ardından 16 Aralık'ta 'kasten öldürme' suçundan 37 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Selahattin A. yakalandı. Arnavutköy'de yakalanan şahıs, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Husumetlisinin park halindeki otomobiline ateş açtı! O anlar kamerada | Video 00:46
Husumetlisinin park halindeki otomobiline ateş açtı! O anlar kamerada | Video 27.12.2024 | 15:08
Arnavutköy’de 37 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 00:37
Arnavutköy’de 37 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 27.12.2024 | 14:26
Samsun merkezli DEAŞ operasyonu: 6 kişi yakalandı | Video 01:03
Samsun merkezli DEAŞ operasyonu: 6 kişi yakalandı | Video 27.12.2024 | 13:46
Ağrı’da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:07
Ağrı'da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı | Video 27.12.2024 | 13:39
Eyüpsultan’da kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 04:21
Eyüpsultan’da kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 27.12.2024 | 11:57
Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi | Video 00:45
Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi | Video 27.12.2024 | 11:14
133 yılla aranan cezaevi firarisi Ankara’da yakalandı | Video 00:39
133 yılla aranan cezaevi firarisi Ankara'da yakalandı | Video 27.12.2024 | 11:00
32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı | Video 01:07
32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı | Video 27.12.2024 | 11:00
Canını hiçe sayan hırsız, çatıdan eve böyle girdi | Video 04:17
Canını hiçe sayan hırsız, çatıdan eve böyle girdi | Video 27.12.2024 | 10:46
Malatya’da telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama | Video 00:38
Malatya'da telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama | Video 27.12.2024 | 10:18
Tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada | Video 02:19
Tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada | Video 27.12.2024 | 09:38
Kayseri’de cinayet! Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti | Video 02:02
Kayseri'de cinayet! Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti | Video 27.12.2024 | 09:38
Banka çalışanını silahla başından yaralayıp 8 saat esir tutan sanığa 18 yıl hapis cezası | Video 02:44
Banka çalışanını silahla başından yaralayıp 8 saat esir tutan sanığa 18 yıl hapis cezası | Video 27.12.2024 | 09:38
Adana’da döviz bürosunda silahlı soygun ve rehin alma anı kamerada | Video 02:39
Adana’da döviz bürosunda silahlı soygun ve rehin alma anı kamerada | Video 27.12.2024 | 09:08
Önce öldürdü, sonra polislere suç aletiyle teslim oldu | Video 01:20
Önce öldürdü, sonra polislere suç aletiyle teslim oldu | Video 27.12.2024 | 08:27
Adana torbacılara şafak operasyonu: 25 gözaltı kararı | Video 02:11
Adana torbacılara şafak operasyonu: 25 gözaltı kararı | Video 27.12.2024 | 08:27
Adıyaman’da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı | Video 02:31
Adıyaman’da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı | Video 27.12.2024 | 08:24
Ölüm saçan şüphelilere yönelik operasyon: 7 kişi tutuklandı, 4 bin 735 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 01:27
Ölüm saçan şüphelilere yönelik operasyon: 7 kişi tutuklandı, 4 bin 735 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 26.12.2024 | 16:44
Sultanbeyli’de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev aldı | Video 00:17
Sultanbeyli’de İETT otobüsüne çarpan motosiklet alev aldı | Video 26.12.2024 | 14:56
Geri dönüşüm tesisinde büro olarak kullanılan konteyner yandı | Video 01:43
Geri dönüşüm tesisinde büro olarak kullanılan konteyner yandı | Video 26.12.2024 | 14:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA