Arnavutköy’de 4 katlı binada yangın paniği! Kuşunu evde unutan kadın binaya girerek kurtardı | Video
Arnavutköy’de 4 katlı binanın 4. katında evde bulunan küçük bir çocuğun mumla oynarken devirmesi üzerine yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken bir vatandaşın evde mahsur kalan kuşunu binaya girerek kurtardığı görüldü.
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