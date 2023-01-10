Arnavutköy'de akran zorbalığı kamerada | Video

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Arnavutköyde 16 yaşlarındaki kız çocukları, yaşıtları olan bir kız çocuğuna saldırıp o anları kaydetti.
Arnavutköy'de geçtiğimiz hafta sonunda çekilen görüntülerde, bir park içinde 16 yaşlarında bir grup kız çocuğunun, yaşıtları olan genç kıza karşı akran zorbalığı yaptığı görülüyor. Parkta akranları tarafından sıkıştırılan kız çocuğu, sözle ve fiziksel olarak şiddete maruz kaldı.
Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, çocuklardan biri saçından tutup yere düşürdüğü kız çocuğuna acımasızca vururken, görüntüyü çeken erkek çocuğun "Kafasını yere vur" dediği duyuluyor.
Diğer arkadaşları ise kavgayı ayırmak için müdahale etmiyor.