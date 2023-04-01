Arnavutköy’de alev alan araç böyle görüntülendi | Video 01.04.2023 | 11:53 Arnavutköy'de gece saatlerinde ticari bir araç motor kısmından yanmaya başladı. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün gece saatlerinde Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan bir ticari araç bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Aracın alev alev yandığı o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı.Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.