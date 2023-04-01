Arnavutköy’de alev alan araç böyle görüntülendi | Video
Arnavutköy'de gece saatlerinde ticari bir araç motor kısmından yanmaya başladı. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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