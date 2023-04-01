Video Yaşam Arnavutköy’de alev alan araç böyle görüntülendi | Video
Arnavutköy’de alev alan araç böyle görüntülendi | Video

Arnavutköy’de alev alan araç böyle görüntülendi | Video

01.04.2023 | 11:53

Arnavutköy'de gece saatlerinde ticari bir araç motor kısmından yanmaya başladı. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay dün gece saatlerinde Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan bir ticari araç bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Aracın alev alev yandığı o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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