Video Yaşam Arnavutköy’de barajda ölü bulunan 5 yaşındaki Melike’nin cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi | Video
Arnavutköy’de barajda ölü bulunan 5 yaşındaki Melike’nin cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi | Video

Arnavutköy’de barajda ölü bulunan 5 yaşındaki Melike’nin cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi | Video

27.11.2024 | 13:52

Arnavutköy 5 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürerek cesedini Sazlıbosna Barajı'na atan cinayet zanlıları Meryem Ataman, Zehra Öztürker ve baba Cahit Eşiyok adliyeye sevk edildi.

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Arnavutköy'de 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine rastlamıştı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. 22 Kasım tarihinde Ecrin Eşiyok (12) rehber öğretmenine babasının kardeşini öldürüp göle attığını söylemişti ve öğretmen de durumu polise bildirmişti. Polis olayla ilgili inceleme başlamıştı. Melike Eşiyok'un ölümüne ilişkin Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından zanlı baba Cahit Eşiyok, Meryem Ataman ve Zehra Öztürker, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na sevk edildi. Baba Cahit Eşiyok'un çocukları Hasan Eşiyok, Ömer Eşiyok ve Ecrin Eşiyok çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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