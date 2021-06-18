Video Yaşam Arnavutköy’de bir esnafa tehdit ve şantajla baskı yapan şebeke çökertildi | Video

Arnavutköy’de bir esnafa tehdit ve şantajla baskı yapan şebeke çökertildi | Video

Arnavutköy’de bir esnafa tehdit ve şantajla baskı yapan şebeke çökertildi | Video
18.06.2021 | 10:06

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Arnavutköy’de, iş yerindeki bir çalışanının yakınları tarafından önce şantajla 50 bin lirası alınan Üzeyir A. adlı bir esnaf, daha sonra ormana götürülerek zorla senet imzalatıldı. Aynı aileden oldukları öğrenilen 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre olay 10 Haziran Perşembe günü Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre ilçede esnaf olarak faaliyet gösteren Üzeyir A., iddiaya göre bilinmeyen bir nedenle yanında çalıştırdığı Dilan B.'nin eşi S.N. ve S.N.'nin akrabası M.Ö. adlı 2 kişinin tehditlerine hedef oldu. Üzeyir A.'nın iş yerine giderek A. ile bir süre tartışan S.N. ve M.Ö., yine iddiaya göre yaşanan tartışma şantaja dönüştü. Üzeyir A.'nın yanında çalışan Dilan B.'nin eşi ve yakınları, işadamından 50 bin lira para isteyip tehdit etti. Tehdit karşısında Üzeyir A., istenilen parayı vermeyi kabul etti, birkaç gün sonra da parayı M.Ö.'ye verdi. Olayın üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Üzeyir A., iş yerinde çalışan Dilan B.'nin yakınları tarafından bu kez Sarıyer Boğazköy mevkiinde ormanlık bir alana götürülerek silah zoruyla 150 bin lira değerinde senet imzalamaya zorlandı. Esnaf, zorla imzalatılan söz konusu senet karşılığında arabasını, notere giderek S.D. isimli bir şahsın üzerine devretti.

İş yerinde çalışan Dilan B.'nin eşi ve yakınları tarafından tehdit ve şantaja uğradığını ileri sürerek durumu daha sonra polise bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli yağma', 'şantaj' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçu kapsamında yapılan çalışmaların ardından Arnavutköy'de 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli kişiler arasındaki Dilan B., S.A. ve S.D., yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. M.Ö. ve S.N. adlı 2 şüpheli isim ise önceki gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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