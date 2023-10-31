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Arnavutköy’de bir işletmeye açılışta hediye edilen çiçekleri böyle çaldı | Video

Arnavutköy’de bir işletmeye açılışta hediye edilen çiçekleri böyle çaldı | Video

31.10.2023 | 09:55

Arnavutköy’de geçtiğimiz hafta açılışı yapılan bir işletmeye hediye gelen çiçekler bir kişi tarafından çalındı. Arkadaşlarının hediye olarak yolladığı çiçeklerin çalınmasına üzülen işletme sahibi, hırsıza seslenirken hırsızlık anları işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir işletmede gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan işletmeye hediye olarak gönderilen çiçekler yoldan geçen bir kadın tarafından çalındı. Her gün düzenli olarak bakımlarını yaptıkları arkadaşlarından hediye gelen çiçeklerin çalınması nedeniyle hüzünlü olduğunu belirten işletmeci Rukiye Soylu hırsıza seslenerek çiçeklerini geri getirmesini istedi. Hırsızlık anı bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, bir kadının işletme önündeki çiçekleri gördükten sonra aralarından baktığı ve beğendiklerini poşete doldurarak çaldığı görüldü.

ÇİÇEĞİ ÇALAN HIRSIZA SESLENDİ: "ÇİÇEĞİ GETİRİP ÖZÜR DİLESİN"
Yaşananlar ile ilgili konuşan işletme sahibi Rukiye Soylu, "Bize açılışta sevenlerimiz çiçekler gönderdiler ve biz onlara gözümüz gibi bakmaya çalışıyoruz. Dün biz içeride diğer müşterilerimizle ilgilenirken bir hanımefendi buraya gelip çiçekleri seçerek çalıyor. Bunlar dışarıya atılmış çiçekler değil hepsine biz bakıp ilgileniyoruz asıl sıkıntı da o kişiye fırsat verilse daha farklı şeyler de yapabilir. Bu bir çiçek hırsızlığının daha fazlası benim gözümde bize soruyorlardı satıyor musunuz diye asla çünkü sevdiğimiz insanlardan bize gelen hediyelerdi. Ben fark ettim tek tek saydım eksik olduğunu fark ettim ve kamera kayıtlarından fark ettim. Şuan şikayetçi olmadım ama çiçeğimi geri getirmesini istiyorum yoksa şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

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