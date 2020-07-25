Arnavutköy'de bir işyerinde yaşanan patlama anı kamerada | Video

İstanbul Arnavutköy'de bir atölyede patlama meydana geldi. Çatal kaşık parlatma işlemi yapan atölyede gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Patlama sırasında oluşan basınç nedeniyle yaralanan işçilerin yardımına çevredekiler koştu. Patlama anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.