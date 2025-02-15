Arnavutköy'de bir şahıs sahte dolarla alışveriş yapıp para üstü aldı: O anlar kamerada | Video
İstanbul Arnavutköy'de bir markete gelen yabancı uyruklu şahıs yaklaşık 800 TL'lik alışverişinin karşılığı olarak 100 dolar ödeme yaptı. Hem ürünleri hem de para üstünü alan şahıs marketten çıkarak uzaklaşırken, bir gün sonra doların sahte olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin, sahte dolarla alışveriş yaptığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
ALIŞVERİŞ ANI VE PARANIN ALINMASI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Şahsın markete girerek alışveriş yaptığı, aldığı ürünlerin poşetlenerek hazırlandığı ve daha sonrasında dolarla yapılan ödeme anları işletme içerisindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahsın cüzdanını açarak doları çıkarttığı ve cüzdanın içerisinde daha fazla dolar olduğu da görülüyor.
"PARANIN SAHTE OLDUĞUNU DÖVİZ BÜROSUNDA ANLADIK"
Yaşadığı durumla alakalı konuşan market işletmecisi Fahrettin Kızıl, "Dün akşam benim ortağım işletmedeyken yabancı uyruklu bir şahıs gelmiş alışveriş yapmış ve doları olduğunu söylemiş. Cüzdanında bayağı bir dolar varmış bizden 800 TL'lik alışveriş yapmış üzerini de TL olarak almış. Biz sabah döviz bürosuna gittiğinde anladık, paranın sahte olduğunu polise de şikayetçi olduk" şeklinde konuştu.
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