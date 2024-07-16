Arnavutköy’de bisiklet süren çocuğa saldırı! O anlar kamerada | Video
Arnavutköy’de bulunan bir parkın içerisindeki bisiklet parkurunda bisiklet süren bir çocuk ilginç bir tepkiyle karşılaştı. Çocuğa, bir aile rahatsız olduğunu belirterek çocuğa saldırıp “bir daha buraya gelmeyeceksin” dedi.
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