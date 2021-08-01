Arnavutköy’de boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı | Video
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Arnavutköy'de denize giren bir genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulmak üzere olan genç, sahilde bulunan cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Olay, dün saat 15.30 sularında Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde bulunan halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde çırpınmaya başlayan kişiyi fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar gencin yardımına koştu. Kurtarılarak sahile çıkartılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.