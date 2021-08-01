Video Yaşam Arnavutköy’de boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı | Video

Arnavutköy’de boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı | Video

Arnavutköy’de boğulma tehlikesi geçiren genç son anda kurtarıldı | Video
01.08.2021 | 09:36

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Arnavutköy'de denize giren bir genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulmak üzere olan genç, sahilde bulunan cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

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Olay, dün saat 15.30 sularında Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde bulunan halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde çırpınmaya başlayan kişiyi fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar gencin yardımına koştu. Kurtarılarak sahile çıkartılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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