Arnavutköy’de cadde ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 09.04.2023 | 11:29 Arnavutköy’de akşam saatlerinde cadde üzerinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, akşam saat 18.45 sıralarında Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre iki grup arasında nedeni bilinmeyen şekilde çıkan tartışma sonrasında B.K. isimli kişi belindeki silahını çıkartarak ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler Y.Y. , Y.E.İ. ve o esnada yoldan geçen ve olayla alakası olmadığı öğrenilen M. T. A. 'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis olayla alakalı çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Y.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis her yerde saldırı sonrasında kaçan B.K.'yı arıyor.