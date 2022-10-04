Arnavutköy'de dehşet: Kız arkadaşını dakikalarca darp etti! O anlar kamerada | Video
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Arnavutköy’de kimliği belirsiz bir erkek şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında darp etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.