Video Yaşam Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada | Video

Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada | Video

Arnavutköy'de drift yapan maganda kamerada | Video
18.07.2021 | 10:52

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Arnavutköy'de cadde ile sokağın birleştiği kavşakta aracı ile drift yapan maganda cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan yol ayrımına gelen ve aracı ile drift yapan trafik magandasının tehlikeli anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolun ortasında duran ve sonrasında drift yaparak tehlikeli hareketlere neden olan maganda o esnada çevreden geçen vatandaşları da umursamadı

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