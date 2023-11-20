Arnavutköy’de düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı | Video
Arnavutköy'de düğün konvoyu sırasında otobüs durağında bekleyen insanların yanında havaya ateş açan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:34
Kayseri Erciyes'te kar yağışı etkili oldu 20.11.2023 | 10:27
01:35
Esenyurt’ta kaza sonrası kavga eden grup sokağı birbirine kattı | Video 20.11.2023 | 10:29
00:35
Arnavutköy’de düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı | Video 20.11.2023 | 10:04
06:17
Atatürk Arboretumu’nda kartpostallık manzaralar | Video 20.11.2023 | 10:02
00:40
Adana’da torbacı operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 20.11.2023 | 10:02
01:50
Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu | Video 20.11.2023 | 09:53
00:51
08:10
Erzurum beyaza büründü | Video 20.11.2023 | 09:53
03:18
Türkiye’nin uluslararası ödül alan ilk peyniri Kirli Hanım Peyniri | Video 20.11.2023 | 09:53
01:46
Okulların tatil edildiği Karlıova, tamamen beyaza büründü | Video 20.11.2023 | 09:53
01:14
Ereğli'de gemi iki parça halinde karaya vurdu | Video 20.11.2023 | 09:33
01:46
Okulların tatil edildiği Karlıova, tamamen beyaza büründü | Video 20.11.2023 | 09:30
00:36
00:36
Tepeyi çıkmaya çalışırken ATV motorunun altında kaldı | Video 20.11.2023 | 09:22
01:55
00:59
Gazze’den 61 hasta daha Türkiye’ye gelecek | Video 20.11.2023 | 08:59
07:47
02:10
Kar ve tipiden araçlar yolda kaldı | Video 20.11.2023 | 08:26
01:28
Batman’daki selde 1 kadın öldü, 3 çocuk aranıyor | Video 20.11.2023 | 08:26