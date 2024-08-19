Arnavutköy’de düğün konvoyunda yolu kesip drift attı: O anlar kamerada
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düğün konvoyu yapan bir grup, diğer araçların geçişine izin vermeyecek şekilde yolu keserek drift yaptı. Bir otomobil sürücüsünün, saniyelerce kendi etrafında dönerek drift attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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