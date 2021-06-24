Video Yaşam Arnavutköy’de eczanede çalışan genç kıza akıl almaz dolandırıcılık | Video

Arnavutköy’de eczanede çalışan genç kıza akıl almaz dolandırıcılık | Video

Arnavutköy’de eczanede çalışan genç kıza akıl almaz dolandırıcılık | Video
24.06.2021 | 10:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de eczanede çalışan genç kıza akıl almaz dolandırıcılık | Video 01:09
Arnavutköy’de eczanede çalışan genç kıza akıl almaz dolandırıcılık | Video 24.06.2021 | 10:46
Mal davasında kardeşler tartıştı, amcaoğlu küçük kıza demir boruyla dehşeti yaşattı | Video 05:53
Mal davasında kardeşler tartıştı, amcaoğlu küçük kıza demir boruyla dehşeti yaşattı | Video 24.06.2021 | 10:46
Tayland'da eski asker hastanede dehşet saçtı | Video 01:08
Tayland'da eski asker hastanede dehşet saçtı | Video 24.06.2021 | 10:46
Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü | Video 01:30
Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini böyle öldürdü | Video 24.06.2021 | 11:07
Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı | Video 00:47
Motor devrildi, kayarak gelen sürücüyü elinden tutup kaldırdı | Video 24.06.2021 | 10:46
Müge Anlı'da Dr. Osman Büyükşen olayında canlı yayında son dakika! Vahşi cinayette flaş gelişme... 22:22
Müge Anlı'da Dr. Osman Büyükşen olayında canlı yayında son dakika! Vahşi cinayette flaş gelişme... 24.06.2021 | 10:43
Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Haziran 2021 Perşembe atv izle! Türkiye Müge Anlı'daki Dr. Osman Büyükşen olayını konuşuyor 20:24
Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Haziran 2021 Perşembe atv izle! Türkiye Müge Anlı'daki Dr. Osman Büyükşen olayını konuşuyor 24.06.2021 | 10:25
Rozetli kâbus Güzellik merkezinde kabusu yaşattı 00:57
Rozetli kâbus Güzellik merkezinde kabusu yaşattı 24.06.2021 | 10:12
Ay-yıldız desenli ineğini kimseye satmıyor | Video 03:17
Ay-yıldız desenli ineğini kimseye satmıyor | Video 24.06.2021 | 09:54
Ankara'da parkta bisiklet sürerken düşen Siraç'ın bacağına inşaat demiri saplandı 00:30
Ankara'da parkta bisiklet sürerken düşen Siraç'ın bacağına inşaat demiri saplandı 24.06.2021 | 08:35
Kuyumcu komşusunun sattığı altına sahte dedi, mahalle savaş alanına döndü | Video 00:28
Kuyumcu komşusunun sattığı altına "sahte" dedi, mahalle savaş alanına döndü | Video 24.06.2021 | 09:17
Kahramanmaraş’ta sahte altın operasyonu | Video 05:01
Kahramanmaraş’ta sahte altın operasyonu | Video 24.06.2021 | 09:12
Zonguldak'ta polislere beddua edince gözaltına alınan şahıstan şaşırtan savunma 05:33
Zonguldak'ta polislere beddua edince gözaltına alınan şahıstan şaşırtan savunma 24.06.2021 | 08:35
Aydın'da fırtına anı kamerada! Çatıları uçurdu, ağaçları devirdi... 02:43
Aydın'da fırtına anı kamerada! Çatıları uçurdu, ağaçları devirdi... 24.06.2021 | 08:50
Aydın'da fırtına can aldı! Olay yerinden ilk görüntüler 03:47
Aydın'da fırtına can aldı! Olay yerinden ilk görüntüler 24.06.2021 | 08:35
İzmir Ödemiş ve Kiraz’da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi | Video 01:40
İzmir Ödemiş ve Kiraz’da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi | Video 24.06.2021 | 07:31
Asma kattan oğlunun üzerine böyle düştü | Video 00:43
Asma kattan oğlunun üzerine böyle düştü | Video 24.06.2021 | 07:31
Esra Erol sayesinde hem annelerine, hem de berber dükkanlarına kavuştular | Video 24:07
Esra Erol sayesinde hem annelerine, hem de berber dükkanlarına kavuştular | Video 23.06.2021 | 22:21
Washington DC’de üstgeçit çöktü: 6 yaralı | Video 00:43
Washington DC’de üstgeçit çöktü: 6 yaralı | Video 23.06.2021 | 22:00
Sitenin güvenlik görevlileri doktoru darbetti! Seni yaşatmayacağız diyerek tehdit ettiler | Video 00:09
Sitenin güvenlik görevlileri doktoru darbetti! "Seni yaşatmayacağız" diyerek tehdit ettiler | Video 23.06.2021 | 18:24

Arnavutköy’de bir AVM’de bulunan eczanede çalışan genç kız dolandırıcı kurbanı oldu. Sucu olduğunu ve elindeki bozuk paraları tümletmek istediğini söyleyen zanlıyla buluşan kadın 2 bin lira kaptırırken, zanlı Arnavutköy Asayiş Büro Ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy'de bir AVM'de bulunan eczaneyi arayan dolandırıcı Doğan Y. Kendisinin su bayisi olduğunu ve elinde çok sayıda bozuk para olduğunu söyledi. Eczane işletmecisi bozuk para ihtiyacını gidermek için yanında çalışan Emine T.'ye eczane kasasından 2 bin TL nakit para vererek dolandırıcının dükkanının olduğu iddia edilen adrese gönderdi. Adrese giden eczane çalışanı genç kız dolandırıcı Doğan Y. ile buluştuktan sonra beraberinde getirdiği nakit parayı dolandırıcıya verdi. Dükkanının bir alt sokakta olduğunu ve kendisinin acelesi olduğunu belirten dolandırıcı Doğan Y. genç kızı bir arka sokağa yollayarak caddeden hızla kayboldu. İddiaya göre arka sokakta sucu olmadığını fark eden Emine T. çalıştığı yere döndü ve durumu anlattı ancak patronu ona inanmadı.

PATRONU İNANMAYINCA BANKADAN 2 BİN TL ÇEKEREK DÜKKANA VERDİ
Kendisine inanılmadığını fark eden Emine T. bankaya giderek kredi kartından çektiği 2 bin TL'yi çalıştığı eczanenin kasasına bıraktı. Olayla alakalı karakola giden ve suç duyurusunda bulunan Emine T.'nin şikayetinin ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri olayın yaşandığı yer ile ilgili güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceledi ve dolandırıcının kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen dolandırıcı ekiplerin yaptığı operasyon ile yakalanarak Yavuz Selim Polis Merkezine getirildi. Daha öncede benzer suçlardan sabıkası olduğu tespit edilen dolandırıcı Doğan Y. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekipler daha sonra eczanede çalışan genç kızı karakola çağırarak parasını teslim etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA