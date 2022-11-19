Arnavutköy’de elektrik kabloları böyle patladı | Video

Arnavutköy’de gece saatlerinde kopan elektrik kabloları bomba gibi patladı. Yağmurunda etkisi ile tehlikeli hale gelen kablolar nedeniyle polis sokağı kapattı. Ekiplerin müdahalesi ile akım kesildi, bomba gibi patlayan kablolar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hadımköy Mahallesi'nde gece saatlerinde elektik kablolarında yaşanan kopma nedeni ile kablolar şase yaparak patlamaya başladı. Yağmurunda etkisi ile ıslak sokakta tehlike saçan kablolar için polis ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Elektrik ekiplerinin müdahalesi ile akım kesildi. Bomba gibi patlayarak geceyi aydınlatan elektrik kabloları cep telefonu kamerasına yansıdı.