Video Yaşam Arnavutköy’de feci kaza kamerada! Otomobil önce okula giden çocuğa çarptı, sonra manav reyonuna daldı | Video
Arnavutköy’de feci kaza kamerada! Otomobil önce okula giden çocuğa çarptı, sonra manav reyonuna daldı | Video

Arnavutköy’de feci kaza kamerada! Otomobil önce okula giden çocuğa çarptı, sonra manav reyonuna daldı | Video

22.09.2022 | 10:14

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Arnavutköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yol kenarında bulunan bir marketin manav reyonuna daldı. Kaza nedeniyle okula giden bir çocuk ve 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak caddede bulunan bir marketin manav reyonuna sürüklendi. Manav reyonuna sürüklenen araç o esnada, oradan geçen 2 kadına, daha sonra da okula giden 1 öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisi ile 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araç manav reyonuna çarparak durabildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"BURASI OKUL GEÇİDİ ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"
Kaza ile ilgili konuşan esnaf Mustafa Gürler, "Yoldan geçen bir araba çocuğa çarpmış duyunca çok üzüldük. Bu yolda sıkıntı yaşıyoruz burada sürekli insanlar geçiyor ve yoldan geçen araçlar çok tehlikeli geçiyor. Burası okul geçidi önlem alınması gerekiyor kasis, yaya geçidi veya ışık koyularak önlem alınmalı. Özellikle iş çıkışı ve okul çıkışlarında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda tabi vatandaşların da duyarlı olup araçlarını yola park etmemesi gerekiyor. Yola park edilen araçlar alanları daralttığı için çocuklar rahat hareket edemiyorlar" dedi.

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