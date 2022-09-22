Arnavutköy’de feci kaza kamerada! Otomobil önce okula giden çocuğa çarptı, sonra manav reyonuna daldı | Video
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Arnavutköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yol kenarında bulunan bir marketin manav reyonuna daldı. Kaza nedeniyle okula giden bir çocuk ve 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"BURASI OKUL GEÇİDİ ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"
Kaza ile ilgili konuşan esnaf Mustafa Gürler, "Yoldan geçen bir araba çocuğa çarpmış duyunca çok üzüldük. Bu yolda sıkıntı yaşıyoruz burada sürekli insanlar geçiyor ve yoldan geçen araçlar çok tehlikeli geçiyor. Burası okul geçidi önlem alınması gerekiyor kasis, yaya geçidi veya ışık koyularak önlem alınmalı. Özellikle iş çıkışı ve okul çıkışlarında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda tabi vatandaşların da duyarlı olup araçlarını yola park etmemesi gerekiyor. Yola park edilen araçlar alanları daralttığı için çocuklar rahat hareket edemiyorlar" dedi.