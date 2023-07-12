Video Yaşam Arnavutköy’de feci kaza! Küçük çocuğu fark etmedi, arabayla üzerinden geçti | Video
Arnavutköy’de feci kaza! Küçük çocuğu fark etmedi, arabayla üzerinden geçti | Video

Arnavutköy’de feci kaza! Küçük çocuğu fark etmedi, arabayla üzerinden geçti | Video

12.07.2023 | 11:08

Arnavutköy’de bir sürücü yol üzerindeki çocuğu fark edemeyerek üzerinden geçti. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, küçük çocuğun yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

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