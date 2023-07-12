Arnavutköy’de feci kaza! Küçük çocuğu fark etmedi, arabayla üzerinden geçti | Video

Arnavutköy’de bir sürücü yol üzerindeki çocuğu fark edemeyerek üzerinden geçti. Feci kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, küçük çocuğun yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.