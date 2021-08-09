Arnavutköy’de feci kaza: Lüks araç kullanılamaz hale geldi | Video
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Arnavutköy-Sultangazi yolunda seyir eden bir tır, lüks bir otomobile çarptı. Kaza sonrasında lüks araç kullanılamaz hale gelirken, yolda trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi yolu Kayabaşı Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre tır sürücüsü Yusuf Bakış şerit değiştirmek istediği esnada, Yaşar Aydın yönetiminde olan lüks araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks araç kullanılamaz hale gelirken, yolda trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Lüks araç sürücüsü Aydın ise, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.