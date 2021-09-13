Arnavutköy'de feci kaza: Yaralılar caddeye savruldu, mahalleli seferber oldu | Video
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Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Egemen Caddesi'nde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sularında Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi Egemen Caddesi'nde meydana geldi. Serkan Çakır yönetimindeki 34 R 1753 plakalı otomobil içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 DP 3371 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralandı. Yaralılara ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.