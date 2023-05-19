Arnavutköy’de gece yarısı markete giren hırsızlar kamerada | Video
Arnavutköy’de bulunan bir marketin önüne hafif ticari araç ile yanaşan 2 şahıs, içeri girerek kasayı yerinden söktü. Şahıslar, kasayı söktükten sonra olay yerinden hızla uzaklaşırken hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Kişilerin markete girdikten sonra hızla kasaya yönelip kasayı yerinden söktüğü ve kaçmaya çalıştığı anlar marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahısların marketin önüne geldikten bir müddet sonra uzaklaştıkları daha sonra tekrar gelip hırsızlık yaptıkları görüldü.
"ALARM ÇALINCA PANİK YAPMIŞLAR, KAÇARKEN BAŞKA BİR ARACA ÇARPMIŞLAR"
Markette yarı zamanlı olarak çalışan Oğuzhan Gümüş yaşanan olay ile ilgili, "Ben burada yarı zamanlı çalışıyorum. Gece uyuduğumuz vakitte hırsızlar buraya gelmişler bir kolaçan etmişler etrafı kimsenin olmadığını görünce hırsızlık yapmışlar. Kapıyı zorlayarak açmışlar alarm sistemi devreye girmiş direkt kasaya gidip yerinden sökmüşler kaçarken de başka bir arabaya çarpmışlar hatta. Polise haber vererek şikayetçi olduk yakalandılar çok şükür alarm çalınca çok panik yapıyorlar sadece kasayı alıp gidiyorlar" ifadelerini kullandı.
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