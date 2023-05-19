Arnavutköy’de gece yarısı markete giren hırsızlar kamerada | Video 19.05.2023 | 09:48 Arnavutköy’de bulunan bir marketin önüne hafif ticari araç ile yanaşan 2 şahıs, içeri girerek kasayı yerinden söktü. Şahıslar, kasayı söktükten sonra olay yerinden hızla uzaklaşırken hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy Bolluca Mavigöl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir markete gece saatlerinde hafif ticari bir araç ile gelen 2 kişi çevrede kimsenin olmadığını fark edip markete girerek hırsızlık yaptı. Kapının açılmasıyla birlikte alarm çalmaya başlayınca panikleyen şahıslar, kasayı yerinden söküp araçlarına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken polis olayla alakalı çalışma başlattı.Kişilerin markete girdikten sonra hızla kasaya yönelip kasayı yerinden söktüğü ve kaçmaya çalıştığı anlar marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahısların marketin önüne geldikten bir müddet sonra uzaklaştıkları daha sonra tekrar gelip hırsızlık yaptıkları görüldü.Markette yarı zamanlı olarak çalışan Oğuzhan Gümüş yaşanan olay ile ilgili, "Ben burada yarı zamanlı çalışıyorum. Gece uyuduğumuz vakitte hırsızlar buraya gelmişler bir kolaçan etmişler etrafı kimsenin olmadığını görünce hırsızlık yapmışlar. Kapıyı zorlayarak açmışlar alarm sistemi devreye girmiş direkt kasaya gidip yerinden sökmüşler kaçarken de başka bir arabaya çarpmışlar hatta. Polise haber vererek şikayetçi olduk yakalandılar çok şükür alarm çalınca çok panik yapıyorlar sadece kasayı alıp gidiyorlar" ifadelerini kullandı.