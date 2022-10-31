Arnavutköy'de gecekondu alev alev yandı | Video

ARNAVUTKÖY'de bir gecekonduda yangın çıktı. Gecekondudan yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

Arnavutköy Merkez Mahallesi Dağgülü Sokak'ta saat 00.15 sıralarında bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, yanan gecekonduda kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.