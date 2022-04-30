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OTOMATİK OYNAT
00:25
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu | Video 30.04.2022 | 11:25
01:16
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Tekirdağ'da korkutan yangın... Metruk ev alev alev yandı! | Video 30.04.2022 | 10:30
00:57
Arnavutköy'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video 30.04.2022 | 10:21
01:36
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada | Video 30.04.2022 | 10:18
01:17
Eyüpsultan'da feci kaza; minibüs taksinin üstüne devrildi | Video 30.04.2022 | 10:07
02:12
Jandarmadan filmleri aratmayan uyuşturucu operasyonu | Video 30.04.2022 | 09:26
03:48
Avcılar'da otomobil 2 kişiye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.04.2022 | 09:18
00:25
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! İki zehir tacirine suçüstü | Video 30.04.2022 | 09:33
02:04
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yem yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.04.2022 | 09:19
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Hülya Avşar yeni şarkısı “Sen Aşk Mısın” hakkında ilk defa konuştu | Video 29.04.2022 | 23:13
01:24
Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 29.04.2022 | 17:51
01:24
Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 29.04.2022 | 16:55
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Patlama anından dehşete düşüren yeni görüntü! Çığlıklar kaçışmalar | Video 29.04.2022 | 15:46
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Yaya geçidinde otomobil çarpmıştı. 16 yaşındaki Sahra'dan acı haber | Video 29.04.2022 | 15:29
00:26
Yolun ortasında aracını durdurdu, yere düşen Türk bayrağını aldı | Video 29.04.2022 | 15:29
Arnavutköy'de sahur vaktinde çıkan yangında gecekondu alevlere teslim oldu.