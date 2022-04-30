Video Yaşam Arnavutköy'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video
Arnavutköy'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video

Arnavutköy'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video

30.04.2022 | 10:21

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Arnavutköy'de sahur vaktinde çıkan yangında gecekondu alevlere teslim oldu.

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Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi'nde gece saatlerinde bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Gecekondu alevlere teslim olurken, bir kadının tepki dolu feryadı yürek dağladı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılmaz hale geldi.

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